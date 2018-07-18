СМИ: В Челябинской области убита финалистка всероссийского конкурса красоты

Челябинской области обнаружено тело финалистки национального конкурса красоты Missis World Russia Ксении Туленковой-Мецгер, которая могла быть убита при продаже своего автомобиля, сообщает издание Chelyabinsk.ru.

По данным областного управления Следственного комитета, в Кизильском районе Челябинской области 17 июля было обнаружено тело 29-летней девушки с признаками насильственной смерти.

«В ходе проведённых следователями СК совместно с сотрудниками УМВД России по городу Магнитогорску следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать местного жителя, причастного к совершению данного преступления. Им оказался 24-летний местный житель», — сообщили в ведомстве.

При этом местное издание отмечает, что задержанным является покупатель автомобиля девушки.