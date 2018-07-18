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Источник: финалистку международного конкурса красоты убили в Челябинской области
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Источник: финалистку международного конкурса красоты убили в Челябинской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Финалистка конкурса красоты убита рядом с городом Магнитогорском в Челябинской области. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Ранее местные СМИ сообщили, что девушка участвовала в международном конкурсе для замужних женщин Missis World Russia от Челябинска. В Магнитогорск она поехала, чтобы показать потенциальному покупателю свою машину.
"Рядом с Магнитогорском убита финалистка международного конкурса красоты", — сказал источник.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону подтвердили, что тело 29-летней девушки было обнаружено в Кизильском районе области с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», по подозрению в совершении преступления был задержан 24-летний местный житель. На данный момент ведется сбор доказательной базы.
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