Источник: финалистку международного конкурса красоты убили в Челябинской области 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Финалистка конкурса красоты убита рядом с городом Магнитогорском в Челябинской области. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Ранее местные СМИ сообщили, что девушка участвовала в международном конкурсе для замужних женщин Missis World Russia от Челябинска. В Магнитогорск она поехала, чтобы показать потенциальному покупателю свою машину.
"Рядом с Магнитогорском убита финалистка международного конкурса красоты", — сказал источник.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону подтвердили, что тело 29-летней девушки было обнаружено в Кизильском районе области с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», по подозрению в совершении преступления был задержан 24-летний местный житель. На данный момент ведется сбор доказательной базы.