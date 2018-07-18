Ещё
Нижегородец дважды повредил машину знакомой, отказавшей ему в любви
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородец дважды повредил машину знакомой, отказавшей ему в любви 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Суд Ленинского района вынес приговор ранее судимому за убийство 37-летнему нижегородцу, который обвинялся в двух эпизодах умышленного повреждения имущества своей знакомой.
Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщили в прокуратуре Ленинского района.
По данным следствия, обвиняемый оказывал знаки внимания знакомой женщине, но та игнорировала их, поскольку была замужем. Однажды нетрезвый мужчина, проходя мимо дома, где проживала женщина, увидел ее автомобиль и решил отомстить. Разбив стекла в машине и повредив лакокрасочное покрытие, он забрал из салона мягкую игрушку, которую женщина называла его именем.
Спустя несколько дней он еще раз повредил автомобиль знакомой, который к тому времени был отремонтирован. Затем он рассказал о своем поступке потерпевшей, пообещав все восстановить. Однако та обратилась с заявлением в полицию.
Суд приговорил мужчину к 1 году и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Напомним, колеса 18 автомобилей порезал ножом 27-летний нижегородец.
Newsroom24: последние новости
Экс-зам прокурора Нижегородской области подозревается в убийстве пенсионерки Продажа Лысковского автовокзала признана незаконной Осужден 37-летний нижегородец, едва не убивший мужа коллеги по работе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп определился с отношением к России226
Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом37
Убита финалистка всероссийского конкурса красоты142
Раскрыты возможности новейших «Кинжалов»76
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины92
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение