Нижегородец дважды повредил машину знакомой, отказавшей ему в любви

Суд Ленинского района вынес приговор ранее судимому за убийство 37-летнему нижегородцу, который обвинялся в двух эпизодах умышленного повреждения имущества своей знакомой.

Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщили в прокуратуре Ленинского района.

По данным следствия, обвиняемый оказывал знаки внимания знакомой женщине, но та игнорировала их, поскольку была замужем. Однажды нетрезвый мужчина, проходя мимо дома, где проживала женщина, увидел ее автомобиль и решил отомстить. Разбив стекла в машине и повредив лакокрасочное покрытие, он забрал из салона мягкую игрушку, которую женщина называла его именем.

Спустя несколько дней он еще раз повредил автомобиль знакомой, который к тому времени был отремонтирован. Затем он рассказал о своем поступке потерпевшей, пообещав все восстановить. Однако та обратилась с заявлением в полицию.

Суд приговорил мужчину к 1 году и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Напомним, колеса 18 автомобилей порезал ножом 27-летний нижегородец.