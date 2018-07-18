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В Бузулукском районе в реке Домашка найдено тело мужчины
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В Бузулукском районе в реке Домашка найдено тело мужчины 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
17 июля в Бузулукском районе обнаружено тело утонувшего.
В 14.00 водолазы извлекли труп мужчины из реки Домашка. Тело погибшего передало полицейским, они выясняют обстоятельства происшествия, сообщает ГУ МЧС региона.
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