Жителя Кетовского района ждёт 1,5 года исправительных работ за двойное оскорбление полицейских

Пьяный житель сначала обругал участкового, а потом и прибывший на место патруль

42-летнего жителя Кетовского района будут судить за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. 30 мая он был пьян и мешал жителям многоэтажки своими криками. На место вызвали участкового, которого мужчина оскорбил, как и других полицейских, которые приехали на подмогу.

— Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, в случае признания виновным ему по совокупности преступлений грозит наказание до 1,5 лет исправительных работ, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры

По статье об оскорблении и применении насилия в отношении полицейского в этом году суд уже признал виновным жителя Частоозерья (он оторвал сотруднику погон и заплатит 7 тысяч рублей штрафа), жительницу Куртамыша приговорили к году колонии за то, что она перевернула стол на участкового. Еще одна женщина из Сафакулевского района также ожидает суда за брань в отношении полицейского. По статье 319 УК РФ максимальное наказание за оскорбление представителя власти — исправительные работы на срок до одного года. Суд может также назначить штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы.