Полиция объявила розыск двух хулиганов с битами в Нью‐Йорке. Видео

Двое неизвестных напали на прохожего и жестко вырубили его битой в Нью‐Йорке. Полиция объявила розыск преступников. Их лица попали в камеру видеонаблюдения, передает ABC News.

На кадрах видно, что из внедорожника Land Rover выбежали двое крепких мужчин. Один из них нагнал свою жертву и ударил его битой по затылку. Потерпевший упал сразу. Затем другой хулиган нанес лежачему еще один удар. В его руках был также спортивный снаряд.

Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия. Никто из прохожих не попытался их остановить. Мужчины спокойно сели в машину и уехали.

Пострадавшему 32 года. Его доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.

Ранее бездомный художник заколол туриста в Майами‐Бич. Он спрятал лезвие от ножниц между пальцами ног и напал на прохожего. Ранее подозреваемого уже обвиняли в вандализме и нападении на полицейских.