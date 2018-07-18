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Полиция объявила розыск двух хулиганов с битами в Нью‐Йорке. Видео
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Полиция объявила розыск двух хулиганов с битами в Нью‐Йорке. Видео 

360tv.ru 2 часа назад
Двое неизвестных напали на прохожего и жестко вырубили его битой в Нью‐Йорке. Полиция объявила розыск преступников. Их лица попали в камеру видеонаблюдения, передает ABC News.
На кадрах видно, что из внедорожника Land Rover выбежали двое крепких мужчин. Один из них нагнал свою жертву и ударил его битой по затылку. Потерпевший упал сразу. Затем другой хулиган нанес лежачему еще один удар. В его руках был также спортивный снаряд.
Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия. Никто из прохожих не попытался их остановить. Мужчины спокойно сели в машину и уехали.
Пострадавшему 32 года. Его доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.
Ранее бездомный художник заколол туриста в Майами‐Бич. Он спрятал лезвие от ножниц между пальцами ног и напал на прохожего. Ранее подозреваемого уже обвиняли в вандализме и нападении на полицейских.
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