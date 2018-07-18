5 лет за закладку: в Уфе осудили девушку, купившую наркотики 

Кировский районный суд г. Уфы вынес приговор в отношении 21-летней жительницы г. Уфы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). В суде установлено, что в октябре прошлого года девушка через «тайник-закладку» приобрела наркотическое средство, после чего была задержана сотрудниками правоохранительных органов с поличным, наркотик изъят из кармана пальто. Фигурантка по делу ранее неоднократно судима за преступления в сфере оборота наркотиков. Подсудимая признала вину в совершении преступления. Суд приговорил ее к 5 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.