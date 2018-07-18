Заместитель начальника ГУФСИН Приморья предстанет перед судом в Приморье 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Приморскому краю, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.
Также обвинения были предъявлены заместителю начальника базы материально-технического и военного снабжения федерального казенного учреждения «Жилищно-коммунальное управление ГУФСИН России по Приморскому краю». Обоих служащих подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
На основании подписанных документов ГУФСИН Приморья произвел полную оплату продукции, однако ее поставка не была произведена, а деньги не были возвращены поставщиком. В результате был причинен ущерб в размере более 31 миллиона рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.