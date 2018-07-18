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Неизвестный обокрал туриста из Африки во время молитвы у мечети в Отрадном
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Неизвестный обокрал туриста из Африки во время молитвы у мечети в Отрадном 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
На северо-востоке столицы туриста из Ганы обокрали, пока он молился у мечети, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Ночью 16 июля в полицию обратился 30-летний гражданин Ганы. «Турист из Западной Африки сообщил, что молился в парке возле мечети „Ярдям“, расположенной на ул. Хачатуряна. После чего увидел, что у него пропал оставленный на лавочке рюкзак с документами и 500 руб.», — сказал собеседник агентства.
В МВД приняли заявление и проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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