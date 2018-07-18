Во Владивостоке охранник украл сигареты почти на пол миллиона рублей

Охранник одного из популярнейших супермаркетов Владивостока осужден за то, что воровал сигареты из кассовых зон сигаретной продукции того же магазина, где и работал.

«Было выяснено, что с августа по октябрь 2017 года мужчина, находившись в положении, во время работы тайно похищал табачную продукцию. Была выявлена огромная недостача этого товара, что и послужило главным поводом для проверок», — сообщили в ведомстве.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Отметим, общая сумма ущерба, причинённая преступником, составила около полумиллиона рублей. Мужчина добросовестно возместил лишь 160 тысяч рублей.