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Во Владивостоке охранник супермаркета украл сигареты почти на полмиллиона рублей
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Во Владивостоке охранник супермаркета украл сигареты почти на полмиллиона рублей 

Primpress 35 минут назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Мужчина, будучи трудоустроенным в должности охранника данного предприятия, с августа по октябрь 2017 года. Причиненный им ущерб оценивается в сумму свыше 400 тысяч рублей.
Руководитель структурного подразделения службы контроля выявил факт крупной недостачи сигаретной продукции, что послужило поводом для обращения в правоохранительные органы.
Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и. Заявленные истцом требования о возмещении причиненного ущерба также удовлетворены судом.
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