Во Владивостоке охранник супермаркета украл сигареты почти на полмиллиона рублей

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Мужчина, будучи трудоустроенным в должности охранника данного предприятия, с августа по октябрь 2017 года. Причиненный им ущерб оценивается в сумму свыше 400 тысяч рублей.

Руководитель структурного подразделения службы контроля выявил факт крупной недостачи сигаретной продукции, что послужило поводом для обращения в правоохранительные органы

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и. Заявленные истцом требования о возмещении причиненного ущерба также удовлетворены судом.