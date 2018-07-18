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На Урале убили финалистку конкурса красоты
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На Урале убили финалистку конкурса красоты 

Свободная пресса 39 минут назад
При продаже автомобиля в Магнитогорске убита 29-летняя девушка. Она пропала 16 июля после того, как отправилась на встречу с потенциальным покупателем авто. Встретиться договорились возле автосервиса. После этого девушку никто не видел.
Полиция нашла покупателя и машину. По словам мужчины, девушка якобы забрала деньги и уехала на такси. Однако 17 июля ее тело было обнаружено в районе селя Янгелька.
«По предварительным данным, покупатель убил девушку ударом по голове во время «осмотра» машины и вывез в лесопосадки в Агаповский район», — приводит сообщение правоохранителей сайт «Комсомольской правды».
Полиция задержала покупателя авто, он уже дает признательные показания.
Кстати, сообщается, что убитая в 2016 году представляла Челябинск в финале российского этапа международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs World Russia.
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