На Урале убили финалистку конкурса красоты

При продаже автомобиля в Магнитогорске убита 29-летняя девушка. Она пропала 16 июля после того, как отправилась на встречу с потенциальным покупателем авто. Встретиться договорились возле автосервиса. После этого девушку никто не видел.

Полиция нашла покупателя и машину. По словам мужчины, девушка якобы забрала деньги и уехала на такси. Однако 17 июля ее тело было обнаружено в районе селя Янгелька.

«По предварительным данным, покупатель убил девушку ударом по голове во время «осмотра» машины и вывез в лесопосадки в Агаповский район», — приводит сообщение правоохранителей сайт « Комсомольской правды ».

Полиция задержала покупателя авто, он уже дает признательные показания.

Кстати, сообщается, что убитая в 2016 году представляла Челябинск в финале российского этапа международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs World Russia.