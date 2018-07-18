Неизвестный украл джек-рассел-терьера у безработной на северо-востоке Москвы 

В столичном районе Бибирево неизвестный мужчина похитил у женщины собаку. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, 16 июля в службу «02» обратилась 40-летняя безработная женщина, проживающая на ул. Плещеева, д. 11. «Гражданка сообщила, что на 15 минут оставила у подъезда свою собаку породы джек-рассел-терьер, а какой-то незнакомый мужчина похитил ее», — пояснил собеседник агентства.
Заявительница добавила, что у ее пса есть клеймо, поэтому идентифицировать животное не составит труда. В МВД проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.