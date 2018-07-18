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Вооруженные грабители напали на дом известного следователя в Москве
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Вооруженные грабители напали на дом известного следователя в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Трое неизвестных ворвались в дом бывшего начальника управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел генерала Владимира Лысейко. Они похитили из сейфа его жилища в деревне Постниково (Новая Москва) 30 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что злоумышленники обезвредили помощника по хозяйству Алексея, брызнув ему в лицо из газового баллончика, а затем связали самого генерала. Кроме того, во дворе они застрелили двух собак — немецкую овчарку и хаски.
Грабителей еще не поймали, объявлен план «Перехват».
Лысейко считают одним из главных режиссеров уголовного дела «ЮКОСа», кроме того, он руководил ходом «дела Собчака», «дела Гусинского», курировал расследования убийств Владислава Листьева и Галины Старовойтовой и другие. Был уволен на пенсию в 2006 году.
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