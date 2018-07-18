Появились новые кадры с места дерзкого нападения на известного следователя

В Москвовской деревне Постниково у известного следователя украли 30 тысяч долларов и зарезали собаку. Инцидент произошел вечером 17 июля. В столице объявлен план «перехват» для оперативного розыска злоумышленников.

По информации Пятого канала, трое злоумышленников в масках пробрались на территорию частного дома, где жил бывший генерал, зарезали сторожевую собаку, брызнули перцовым баллончиком в глаза помощнику, связали хозяев дома, и забрали из сейфа, по предварительной информации, 30 тысяч долларов.

Сообщается, что за сутки до нападения, семья отмечала день рождения дочери Владимира Лысейко . На праздник пришел бывший бойфренд девушки, которого не то, что никто не звал, но и давно не видел. Сейчас стражи порядка разыскивают «Газель», на которой предположительно скрылись грабители. Также на месте работают сотрудники полиции. Приехало семь патрульных машин.

Лысейко Владимир Онуфриевич известен тем, что возглавлял следствия по первому делу против Ходорковского и Лебедева, по делам Шахновского, Невзлина.