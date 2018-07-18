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Дипломаты подтвердили задержание россиянина в Касабланке
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Дипломаты подтвердили задержание россиянина в Касабланке 

Пятый канал 20 минут назад
Фото: Пятый канал
В российском посольстве в Марокко подтвердили факт задержания гражданина России в аэропорту Касабланки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию диппредставительства. Имя подозреваемого в терроризме россиянина пока неизвестно.
Во вторник, 17 июля марокканские СМИ, что в международном аэропорту Касабланки задержан россиянин, подозреваемый в причастности к террористической деятельности и разыскиваемы Интерполом. Имя его не называлось, только возраст — 48 лет. По некоторым данным, мужчина пытался улететь в ОАЭ. Имя и фамилию арестованного властями Марокко страны СМИ не приводят. Известно только, что ему 48 лет. Сообщается, что местные правоохранительные органы рассматривают вопрос о его экстрадиции в Россию.
Ранее пятый канал рассказывал, что в среду, 19 июля из Словакии в Россию экстрадирован член банды Басаева.
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