Дипломаты подтвердили задержание россиянина в Касабланке 

В российском посольстве в Марокко подтвердили факт задержания гражданина России в аэропорту Касабланки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию диппредставительства. Имя подозреваемого в терроризме россиянина пока неизвестно.
Во вторник, 17 июля марокканские СМИ, что в международном аэропорту Касабланки задержан россиянин, подозреваемый в причастности к террористической деятельности и разыскиваемы Интерполом. Имя его не называлось, только возраст — 48 лет. По некоторым данным, мужчина пытался улететь в ОАЭ. Имя и фамилию арестованного властями Марокко страны СМИ не приводят. Известно только, что ему 48 лет. Сообщается, что местные правоохранительные органы рассматривают вопрос о его экстрадиции в Россию.
Ранее пятый канал рассказывал, что в среду, 19 июля из Словакии в Россию экстрадирован член банды Басаева.