Как Аслан Усоян стал самым могущественным вором в законе

Аслан Усоян , более известный под кличкой Дед Хасан, при жизни стал легендой криминального мира. Его называли королем российской преступности, его влияние распространялось не только на Россию и родную Грузию , но и далеко за рубеж. [С-BLOCK]

При этом в воровской среде Дед Хасан считался фигурой очень спорной. С одной стороны, он считался вором «старой школы», свято почитавшего Ему много раз вменяли нарушение воровского кодекса: заведение семьи, собственного бизнеса, вольное обращение с общаком. Отдельной претензией, имевшей под собой основание, стали отношения с правоохранительными органами . По некоторым данным, то невероятное влияние, которым обладал Усоян, было достигнуто в результате взаимовыгодного сотрудничества со спецслужбами России.

Будущий король преступного мира родился 27 февраля 1937 года в Тбилиси , Грузия. В 1956 году получил свой первый срок — за сопротивление сотрудникам полиции. Так в 19 лет Усоян был осужден на 1 год 6 месяцев. Позднее дело было переквалифицировано и в том же году он оказался на свободе. Впрочем, ненадолго — уже в 1959 году он снова предстал перед судом — на этот раз за разбой. Усоян был приговорен к 5 годам лишения свободы, однако ему повезло и на этот раз, и он вышел из тюрьмы по УДО. [С-BLOCK]

На это раз Усоян подвязался в банде вора в законе Ило Девдариани и заниматься различными финансовыми махинациями и операциями с валютой. Данные относительно коронации Усояна разнятся: по одной информации, он был коронован в 1963 году (есть мнение, что за это он заплатил внушительную сумму), по другой — он был коронован тремя годами позднее, когда отбывал срок в колонии за спекуляции, по третьей — имели место обе коронации, но коронация в тюрьме считается более авторитетной. В 1968 году Дед Хасан вышел из тюрьмы, по традиции, не отбыв срок целиком. [С-BLOCK]

После третьего срока Усоян вышел авторитетным и влиятельным вором, который теперь мог позволить себе сколотить собственную группировку Бригада Деда Хасана обкладывала данью наперсточников, спекулянтов и подпольных предпринимателей. На этот раз деятельность авторитета охватила не только Грузию, но и Россию.

Правоохранители долго собирали досье на Усояна и его людей. В итоге в 1984 году Хасан был задержан по целому ряду обвинений: ему вменялись торговля наркотиками, незаконные финансовые операции и подделка документов. По совокупности вор в законе был осужден на 15 лет. Срок отбывал в Свердловской колонии. [С-BLOCK]

Но, даже находясь за решеткой, Хасан продолжал расширять свое влияние. По некоторой информации, он заключил «джентельменское соглашение» с сотрудниками Управления исправительных дел УВД Свердловской области . Авторитетный вор использовал свои связи для поддержания порядка в семи Уральских колониях. Взамен Хасан получил целый ряд преференций: он сам и его приближенные жили в комфортных условиях; смотрящими по колониям были поставлены люди Хасана; кроме того, администрация колоний закрывала глаза на теневой бизнес вора, а именно доставка за решетку продуктов питания, алкоголя и денег. Учитывая, что в подконтрольных Хасану колониях отбывало наказание около 15 тыс. человек, такие операции приносили серьезный доход. [С-BLOCK]

Кроме того, вор начал руководит схемами по хищению и продаже драгметаллов с заводов Урала. Параллельно люди Хасана брали под свой контроль коммерческие предприятия Свердловска , Нижнего Тагила, Челябинска . Когда в 1991 году Усоян вышел на свободу (разумеется, раньше положенного срока), он фактически был местным королем. Однако к нему возникли претензии у конкурентов, которым не нравился столь высокий взлет вора. С начала 90-х началась большая война за территории. [С-BLOCK]

У Хасана оставались большие интересы в кавказских регионах. В 1992-1993 году, когда разыгрался грузино-абхазский конфликт, он стал финансово поддерживать абхазов. По некоторым данным, Хасан поставлял им оружие, причем далеко не безвозмездно. Ходили слухи, что влияние вора в законе использует в своих интересах ФСБ . Позднее наработанные каналы поставки оружия якобы использовались во время чеченских кампаний. [С-BLOCK]

Одно из самых громких противостояний возникло в 1996 году между Хасаном и братьями Рудиком и Вачикосом Огановыми. Оба — армянские воры в законе. Огановы обвинили Хасана в вольной трате воровского общака, и даже раскороновали его на одной из сходок. По мнению сотрудников правоохранительных органов, общак был лишь предлогом — на самом деле братья пытались урезать влияние грузинского вора. Война закончилась в 1999 году, когда в придорожном кофе был убит Рудик Оганов. В заведение зашел отряд милиции и положил авторитета и его подручных на землю. «Милиционеры» вычислили Рудика, всадили в него 40 пуль и уехали на служебном транспорте. На сегодняшний день неизвестно, были ли убийцы реальными сотрудниками правопорядка, либо люди Хасана просто раздобыли форму. Месяц спустя был застрелен и второй брат — Вачикос. Есть мнение, что Хасана на самом деле поддержали сотрудники спецслужб за помощь в решении вопросов на территории Чечни . [С-BLOCK]

Позднее у Хасана возник серьезный конфликт с другим влиятельнейшим грузинским вором в законе — Тариэлом Ониани по кличке Таро. С начала 2000-х пики (то есть грузинские воры) имели тесные партнерские связи. Под их руководством была создана система по отмыванию «черного» нала в Испании . Однако с середины 2000-х мелкие конфликты между Хасаном и Таро вылились в большую войну. В 2008 году была предпринята попытка помирить патриархов преступного мира. Для этой цели был арендован корабль на Пироговском водохранилище. Туда были приглашены самые влиятельные воры в законе, однако сам Хасан на встречу не явился. Буквально через 10 минут после отплытия на корабль приземлился вертолет МВД, и отряд милиции уложил всех «законников» на землю. Вскоре они были отпущены, но надежды на примирение растаяли. [С-BLOCK]

28 июля 2009 года было совершено покушение на ближайшего соратника Хасана — Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. Хасан обвинил в этом Таро и напомнил, что в соответствии с кодексом убийство вора является тяжелейшим преступлением. Большинство воров поддержали Хасана.

Параллельно с этим Усоян ввязался в еще один конфликт. Предметом вражды стал овощной рынок в центре Москвы , контроль над которым хотел получить как Хасан, так и азербайджанский вор Ровшан Джаниев по кличке Ровшан Ленкоранский. [С-BLOCK]

16 сентября 2010 года на Тверской улице во дворе дома 12/7 было совершено покушение на деда Хасана, куда вор приехал навестить сына. Усоян получил пулю в живот. Убийца стрелял из автомата Калашникова с глушителем из окна напротив, из квартиры известного художника Михаила Гурвича. По воровским понятиям, покушение с помощью Калашникова свидетельствовало об уважении убийцы к жертве. Сначала было объявлено, что король преступного мира погиб, однако ему удалось выжить. Впрочем, жить ему осталось недолго.

16 января 2013 года во дворе ресторана «Старый фаэтон» произошло второе покушение. На этот раз убийца обошелся без сантиментов: он выстрелил из винтовки Вал вору прямо в голову. Усоян скончался в реанимации Боткинской больницы, так и не придя в сознание.