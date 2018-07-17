Ещё
Разбойник, напавший с ножом на барменшу, осужден в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разбойник, напавший с ножом на барменшу, осужден в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Московский районный суд вынес приговор 36-летнему нижегородцу, который обвинялся в разбойном нападении на барменшу.
Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщили в прокуратуре Московского района.
По данным следствия, преступление произошло вечером 15 ноября 2017 года в одном из баров, расположенных на улице Коминтерна.
По данным следствия, вооруженный ножом мужчина вошел в кафе, где угрожая барменше ножом, потребовал вернуть ему деньги — четыре тысячи рублей. Женщина, нажав на кнопку тревожной сигнализации, передала мужчине требуемую сумму.
Некоторое время спустя на место происшествия прибыл наряд бойцов Росгвардии, которые и задержали подозреваемого.
Мужчина рассказал, что купил в этом баре бутылку водку, и получив в качестве сдачи четыре тысячи рублей отправился домой. По дороге на него напали двое неизвестных мужчин, избили и отняли деньги.
Мужчина решил, что преступники выследили его от бара, а барменша может быть с ними заодно.
Он сходил домой, взял нож и вернулся в бар.
Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
Newsroom24: последние новости
Стала известна возможная причина гибели директора нижегородского колледжа Суд простил ревнивую жительницу Арзамаса, ранившую ножом своего парня Продажа Лысковского автовокзала признана незаконной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»8
Задержан главный гаишник севера Москвы220
Погиб Тагир Вагапов68
Свет погас в Белом доме на словах Трампа о разведке США39
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»54
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение