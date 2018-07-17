Разбойник, напавший с ножом на барменшу, осужден в Нижнем Новгороде

Московский районный суд вынес приговор 36-летнему нижегородцу, который обвинялся в разбойном нападении на барменшу.

Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщили в прокуратуре Московского района.

По данным следствия, преступление произошло вечером 15 ноября 2017 года в одном из баров, расположенных на улице Коминтерна.

По данным следствия, вооруженный ножом мужчина вошел в кафе, где угрожая барменше ножом, потребовал вернуть ему деньги — четыре тысячи рублей. Женщина, нажав на кнопку тревожной сигнализации, передала мужчине требуемую сумму.

Некоторое время спустя на место происшествия прибыл наряд бойцов Росгвардии, которые и задержали подозреваемого.

Мужчина рассказал, что купил в этом баре бутылку водку, и получив в качестве сдачи четыре тысячи рублей отправился домой. По дороге на него напали двое неизвестных мужчин, избили и отняли деньги.

Мужчина решил, что преступники выследили его от бара, а барменша может быть с ними заодно.

Он сходил домой, взял нож и вернулся в бар.

Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.