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Полиция разыскивает совершивших разбойное нападение на дом в ТиНАО неизвестных
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Полиция разыскивает совершивших разбойное нападение на дом в ТиНАО неизвестных 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичные полицейские разыскивают неизвестных, совершивших разбойное нападение на дом в дер. Постниково, расположенной на территории ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«На ул. Луговая в дер. Постниково в ТиНАО совершено разбойное нападение: неизвестные лица связали хозяев дома, убили их собаку и похитили 30 тыс. долл., принадлежащих потерпевшим», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время полиция разыскивает автомобиль «Газель», на котором предположительно скрылись злоумышленники. В городе введен план «Перехват».
Агентство «Москва»: последние новости
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