Полиция разыскивает совершивших разбойное нападение на дом в ТиНАО неизвестных

Столичные полицейские разыскивают неизвестных, совершивших разбойное нападение на дом в дер. Постниково, расположенной на территории ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«На ул. Луговая в дер. Постниково в ТиНАО совершено разбойное нападение: неизвестные лица связали хозяев дома, убили их собаку и похитили 30 тыс. долл., принадлежащих потерпевшим», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время полиция разыскивает автомобиль «Газель», на котором предположительно скрылись злоумышленники. В городе введен план «Перехват».