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В Кургане перед судом предстанут создатели финансовой пирамиды
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В Кургане перед судом предстанут создатели финансовой пирамиды 

Банки.ру 2 часа назад
В Кургане перед судом предстанет супружеская пара за создание финансовой пирамиды, в результате работы которой за 5 лет у граждан было похищено более 120 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры России.
«По версии следствия, в 2005 году с целью систематического хищения денежных средств жителей города и области супругами в г. Кургане было открыто акционерное общество «Финансовая компания „Европа-Бизнес“. Ее деятельность была построена по принципу „финансовой пирамиды“, — отмечается в сообщении.
В деятельность пирамиды было вовлечено более 360 человек. При проведении информационных семинаров и индивидуальных собеседований обвиняемые создавали у приглашенных лиц впечатление о выгодности вступления в общество и вложении крупных сумм в инвестирование якобы прибыльных финансовых проектов. Введенные в заблуждение граждане передавали в кассу компании от 10 тысяч до 6 млн рублей, и впоследствии по убеждению обвиняемых перезаключали договоры займа с целью получения большей выгоды.
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