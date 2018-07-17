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Житель Прикамья из ревности облил спиртом и поджёг сожительницу и приятеля
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Житель Прикамья из ревности облил спиртом и поджёг сожительницу и приятеля 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
39-летний житель Кунгура арестован по подозрению в убийстве двух человек.
«12 июля обвиняемый находился в квартире со своей 39-летней сожительницей и их общим 47-летним знакомым. Они вместе распивали спиртные напитки. На почве ревности злоумышленник устроил ссору с сожительницей и приятелем, после чего облил их спиртом и поджёг», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Мужчину и женщину доставили в больницу с обширными ожогами. Спасти им жизни не удалось.
На время следствия подозреваемого мужчину взяли под стражу. Известно, что он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и применение насилия в отношении представителя власти.
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