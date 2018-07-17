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Источник рассказал детали дела экс-начальника столичного главка СКР
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Источник рассказал детали дела экс-начальника столичного главка СКР 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В деле экс-руководителя ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова о получении взятки может быть как минимум два эпизода, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В деле о взятке как минимум будет два эпизода. Вполне вероятно, что доказательной базы хватит и на дополнительные. Сейчас следственные органы прорабатывают самые различные доказательства, и в ближайшее время могут появиться и три, и четыре эпизода, если хватит доказательной базы", — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что если бы у следователей не было «железобетонных» доказательств о взяточничестве Дрыманова, они бы не пошли на задержание. Также будет прорабатываться его ближайшее окружение, которое, скорее всего, тоже будут подозревать в соучастии.
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