Источник рассказал детали дела экс-начальника столичного главка СКР

"В деле о взятке как минимум будет два эпизода. Вполне вероятно, что доказательной базы хватит и на дополнительные. Сейчас следственные органы прорабатывают самые различные доказательства, и в ближайшее время могут появиться и три, и четыре эпизода, если хватит доказательной базы", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что если бы у следователей не было «железобетонных» доказательств о взяточничестве Дрыманова, они бы не пошли на задержание. Также будет прорабатываться его ближайшее окружение, которое, скорее всего, тоже будут подозревать в соучастии.