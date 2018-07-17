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В Прикамье подростка подозревают в смерти инвалида
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В Прикамье подростка подозревают в смерти инвалида 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
17-летнего жителя Александровска подозревают в причинении смертельных травм 33-летнему инвалиду 3 группы.
«9 июля пьяный подросток зашёл в общежитии в комнату, где проживал 33-летний мужчина. Он беспричинно подверг избиению инвалида и скрылся с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался в тот же день», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Сутки преступление оставалось нераскрытым. Но вскоре следователям удалось выйти на след предполагаемого преступника. В ночь на 11 июля его задержали.
По решению суда на время расследования он останется под арестом.
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