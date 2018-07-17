Задержан бывший зампрокурора Нижегородской области

Источник сообщил о задержании бывшего зампрокурора Нижегородской области

Пятого марта 2018 года в доме села Безводное Кстовского района Нижегородской области было обнаружено тело 69-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти.

"Семнадцатого июля по подозрению в убийстве пожилой женщины был задержан ее сосед — бывший заместитель прокурора Нижегородской области, генерал в отставке Виктор Михайлович Морозов. Что стало причиной преступления — личные отношения или что-то еще, пока не известно", — рассказал источник.

На сайте СУСК России по Нижегородской области сообщается, что "в ходе расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан 69-летний пенсионер".