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Задержан бывший зампрокурора Нижегородской области
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Источник сообщил о задержании бывшего зампрокурора Нижегородской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / ФСБ РФ
Бывший заместитель прокурора Нижегородской области Виктор Морозов задержан по подозрению в убийстве соседки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Пятого марта 2018 года в доме села Безводное Кстовского района Нижегородской области было обнаружено тело 69-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти.
"Семнадцатого июля по подозрению в убийстве пожилой женщины был задержан ее сосед — бывший заместитель прокурора Нижегородской области, генерал в отставке Виктор Михайлович Морозов. Что стало причиной преступления — личные отношения или что-то еще, пока не известно", — рассказал источник.
На сайте СУСК России по Нижегородской области сообщается, что "в ходе расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан 69-летний пенсионер".
"По версии следствия, в начале марта 2018 года в доме погибшей находился подозреваемый. В ходе ссоры между соседями пенсионер сначала избил женщину, а затем задушил ее. С целью имитирования ограбления он разбросал на первом этаже дома предметы мебели, одежды, а также документы и скрылся с места преступления. В настоящее время следователи СК работают с подозреваемым. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления и его мотивы. Расследование по уголовному делу продолжается", — сообщается на сайте регионального СУСК.
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