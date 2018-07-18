Бывший топ-менеджер Королевского банка Шотландии получил условный срок за попытку мошенничества 

Видновский городской суд Московской области приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком бывшего вице-президента российского филиала Королевского банка Шотландии (Royal Bank of Scotland) Всеволода Глуховцева за попытку мошенничества на сумму более 9 млн рублей. Он был признан виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
«После оглашения приговора Глуховцев был выпущен из-под стражи прямо в зале суда под подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу», — сообщил Business FM бывший деловой партнер подсудимого Сергей Кардашев, признанный по делу потерпевшим.
По его словам, он не согласен с приговором и намерен обжаловать его в Мособлсуде. «Я уже подал краткую апелляционную жалобу, в которой указал, что приговор является несправедливым и чрезмерно мягким», — сказал Кардашев. Он отметил, что ранее гособвинение запросило для Глуховцева шесть реальных лет лишения свободы.
По мнению Кардашева, суд не учел крайне негативную характеристику, которую Глуховцеву дало руководство следственного изолятора, в котором он содержался во время следствия и суда, не признание им вины полностью, а также наличие в его действиях отягчающего вину обстоятельства в виде его особо активной роли в совершении преступления. «Обосновывая свой приговор, суд сослался на наличие у банкира государственных наград, о которых сообщила его жена, хотя никогда наград он не получал и в материалах дела отсутствует доказательство их наличия», — подчеркнул потерпевший.
Имя бывшего вице-президента российского филиала Royal Bank of Scotland стало известно после того, как МВД сообщило о его участии в крупных аферах по сбору средств на покупку недвижимости в Черногории. По версии следствия, предлагая вкладывать деньги в недвижимость и различные проекты за рубежом, бывший сотрудник ГРУ обманул, по меньшей мере, десять человек, причинив ущерб на сумму свыше 300 млн рублей. Среди обманутых им людей был футболист Дмитрий Булыкин, который, впрочем, не стал подавать заявление в правоохранительные органы.
В декабря 2015 года по приговору Симоновского суда Москвы Глуховцев был осужден на пять лет за то, что пытался завладеть имуществом своего бывшего компаньона на сумму 8,5 млн рублей. Этот срок он уже отсидел, так как находился под стражей и под домашним арестом с апреля 2013 года.