Бывший топ-менеджер Королевского банка Шотландии получил условный срок за попытку мошенничества

Видновский городской суд Московской области приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком бывшего вице-президента российского филиала Королевского банка Шотландии (Royal Bank of Scotland) Всеволода Глуховцева за попытку мошенничества на сумму более 9 млн рублей. Он был признан виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«После оглашения приговора Глуховцев был выпущен из-под стражи прямо в зале суда под подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу», — сообщил Business FM бывший деловой партнер подсудимого Сергей Кардашев , признанный по делу потерпевшим.

По его словам, он не согласен с приговором и намерен обжаловать его в Мособлсуде. «Я уже подал краткую апелляционную жалобу, в которой указал, что приговор является несправедливым и чрезмерно мягким», — сказал Кардашев. Он отметил, что ранее гособвинение запросило для Глуховцева шесть реальных лет лишения свободы.

По мнению Кардашева, суд не учел крайне негативную характеристику, которую Глуховцеву дало руководство следственного изолятора , в котором он содержался во время следствия и суда, не признание им вины полностью, а также наличие в его действиях отягчающего вину обстоятельства в виде его особо активной роли в совершении преступления. «Обосновывая свой приговор, суд сослался на наличие у банкира государственных наград, о которых сообщила его жена, хотя никогда наград он не получал и в материалах дела отсутствует доказательство их наличия», — подчеркнул потерпевший.

Имя бывшего вице-президента российского филиала Royal Bank of Scotland стало известно после того, как МВД сообщило о его участии в крупных аферах по сбору средств на покупку недвижимости в Черногории . По версии следствия, предлагая вкладывать деньги в недвижимость и различные проекты за рубежом, бывший сотрудник ГРУ обманул, по меньшей мере, десять человек, причинив ущерб на сумму свыше 300 млн рублей. Среди обманутых им людей был футболист Дмитрий Булыкин , который, впрочем, не стал подавать заявление в правоохранительные органы.