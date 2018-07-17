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Бывшего вице-президента Королевского банка Шотландии осудили в Подмосковье
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Бывшего вице-президента Королевского банка Шотландии осудили в Подмосковье 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Видновский городской суд Московской области приговорил к условному наказанию бывшего начальника службы безопасности и бывшего вице-президента Королевского банка Шотландии («дочка» Royal Bank of Scotland) Всеволода Глуховцева. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает «Интерфакс».
Глуховцев приговорен к четырем годам условно за попытку хищения девяти миллионов рублей у своего партнера по совместному строительному бизнесу Сергея Кардашева. Глуховцев признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору.
Кардашев заявил агентству, что будет добиваться отмены приговора и назначения Глуховцеву реального наказания. «Я категорически не согласен с приговором, считаю его необоснованно мягким и уже подал краткую апелляционную жалобу», — сказал он.
В декабре 2015 года Симоновский суд Москвы приговорил Глуховцева к пяти годам колонии общего режима за попытку крупного мошенничества в отношении компании «Химпромторг». В настоящее время он уже отбыл наказание, назначенное ему по первому приговору.
В июне 2013 года сообщалось, что в отношении Глуховцева возбуждено второе уголовное дело. По версии следствия, в начале 2006-го некий гражданин России дал банкиру 600 тысяч евро и 450 тысяч долларов. Деньги предназначались для покупки дома и строительства медицинского центра в Черногории. Однако Глуховцев распорядился деньгами по своему усмотрению.
Глуховцев был задержан в апреле 2013 года по подозрению в хищении более 300 миллионов рублей, инвестированных в недвижимость и строительство в Черногории.
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