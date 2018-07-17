Бывшего вице-президента Королевского банка Шотландии осудили в Подмосковье

Глуховцев приговорен к четырем годам условно за попытку хищения девяти миллионов рублей у своего партнера по совместному строительному бизнесу Сергея Кардашева . Глуховцев признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору.

Кардашев заявил агентству, что будет добиваться отмены приговора и назначения Глуховцеву реального наказания. «Я категорически не согласен с приговором, считаю его необоснованно мягким и уже подал краткую апелляционную жалобу», — сказал он.

В декабре 2015 года Симоновский суд Москвы приговорил Глуховцева к пяти годам колонии общего режима за попытку крупного мошенничества в отношении компании «Химпромторг». В настоящее время он уже отбыл наказание, назначенное ему по первому приговору.

В июне 2013 года сообщалось, что в отношении Глуховцева возбуждено второе уголовное дело. По версии следствия, в начале 2006-го некий гражданин России дал банкиру 600 тысяч евро и 450 тысяч долларов. Деньги предназначались для покупки дома и строительства медицинского центра в Черногории . Однако Глуховцев распорядился деньгами по своему усмотрению.

Глуховцев был задержан в апреле 2013 года по подозрению в хищении более 300 миллионов рублей, инвестированных в недвижимость и строительство в Черногории.