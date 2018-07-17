Следственный комитет дважды отказывался возбуждать дело в отношении Дрыманова

Первый раз это было летом 2017 года.

Материалы ФСБ в отношении Дрыманова были выделены в отдельное производство из дела главы управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко . Они направлялись в следственные органы для принятия процессуального решения два раза.

правоохранительных органах. — Первый раз это было летом 2017 года, второй — зимой того же года, однако никаких материалов оттуда так и не вернулось, и никаких процессуальных решений по данному вопросу принято не было, — сообщили ТАСС

Уточняется, что СК России пока не давал официальных комментариев по данной информации.

По информации СМИ, Александр Дрыманов подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Его рапорт был завизирован, но указа президента о снятии его с должности не было. Между тем стало известно, что руководитель столичного управления СК задержан по делу о коррупции (подробнее…). Он проходил как свидетель по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Управления службы безопасности Следственного комитета (УСБ СК) РФ Михаила Максименко.

Во время заседания суда в феврале 2018 года гособвинитель заявил, что Александр Дрыманов принимал участие в переговорах по решению вопроса о переквалификации дела в отношении криминального авторитета Андрея Кочуйкова . Кроме того, в марте текущего года его бывший заместитель Денис Никандров дал показания, что лично передавал взятку своему начальнику. Сам Александр Дрыманов свою вину отрицал.

Тем временем на сайте столичного управления СК удалена информация об Александре Дрыманове. Он был задержан силовиками в собственной квартире.