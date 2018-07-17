Ещё
Источник заявил о двух эпизодах получения взятки в деле Дрыманова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник заявил о двух эпизодах получения взятки в деле Дрыманова 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Источник в правоохранительных органах рассказал, что в деле о получении взятки, по которому задержали бывшего руководителя московского СК Александра Дрыманова, речь идет о по меньшей мере двух эпизодах, передает РИА «Новости».
По словам источника, правоохранительные органы собирали доказательную базу по делу более полугода. К этой работе были привлечены несколько ведомств, которые занимались сбором свидетельских показаний и материалов прослушки.
"В деле о взятке как минимум будет два эпизода. Вполне вероятно, что доказательной базы хватит и на дополнительные", — заявил источник.
Он добавил, что доказательной базы может хватить на три-четыре эпизода. При этом правоохранительные органы не приняли бы решение о задержании Дрыманова, если бы у них не было «железобетонных» доказательств.
Ранее адвокат Дрыманова рассказал о причине его задержания.
Газета.Ru: последние новости
Суд закрыл процесс по делу Дрыманова Источник заявил о двух эпизодах получения взятки в деле Дрыманова Суд приговорил "бога Кузю" к 5 годам колонии
Комментарии  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог
Погиб Тагир Вагапов
ФСБ задержала главного гаишника севера Москвы60
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца132
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение