Источник заявил о двух эпизодах получения взятки в деле Дрыманова

По словам источника, правоохранительные органы собирали доказательную базу по делу более полугода. К этой работе были привлечены несколько ведомств, которые занимались сбором свидетельских показаний и материалов прослушки.

"В деле о взятке как минимум будет два эпизода. Вполне вероятно, что доказательной базы хватит и на дополнительные", — заявил источник.

Он добавил, что доказательной базы может хватить на три-четыре эпизода. При этом правоохранительные органы не приняли бы решение о задержании Дрыманова, если бы у них не было «железобетонных» доказательств.

Ранее адвокат Дрыманова рассказал о причине его задержания.