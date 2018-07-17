Целую семью посадили за многолетнее насилие над детьми

Великобритании пятеро членов одной семьи получили тюремные сроки за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Об этом пишет The Sun.

Суд в Бирмингеме приговорил 49-летнего Энтони Поттса к пожизненному заключению. Его признали виновным в 13 изнасилованиях несовершенннолетних, трех случаях сексуального насилия и девяти случаях подстрекательства несовершеннолетних к жестокости и совершению сексуального акта.

Суд также признал виновными братьев Энтони Поттса Джошуа и Натана. Рассмотрение дела Джошуа завершится в августе. Натан получил 16 лет за два эпизода изнасилования несовершеннолетних, четыре эпизода сексуального насилия и подстрекательство ребенка к сексуальной активности.

По словам судьи, за 50 лет практики он впервые столкнулся с такой жестокостью.

Суд также привлек отца и мать Энтони Поттса по обвинению в жестоком обращении с детьми и приговорил их к 8 годам заключения.

Супруга Энтони Поттса и ее подруга получили по 4 года за пособничество преступникам.

Первое преступление Энтони Поттс совершил в 1989 году, в 2015 году объявились сразу три жертвы насильника, но дело было закрыто из-за нехватки доказательств. В 2016 году появилась пятая жертва насилия, полиция сумела найти еще троих пострадавших и привлечь семью Поттс к ответственности.