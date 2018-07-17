Ещё
Целую семью посадили за многолетнее насилие над детьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Целую семью посадили за многолетнее насилие над детьми 

Рамблер 1 час назад
Фото: The Sun
В Великобритании пятеро членов одной семьи получили тюремные сроки за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Об этом пишет The Sun.
Суд в Бирмингеме приговорил 49-летнего Энтони Поттса к пожизненному заключению. Его признали виновным в 13 изнасилованиях несовершенннолетних, трех случаях сексуального насилия и девяти случаях подстрекательства несовершеннолетних к жестокости и совершению сексуального акта.
Суд также признал виновными братьев Энтони Поттса Джошуа и Натана. Рассмотрение дела Джошуа завершится в августе. Натан получил 16 лет за два эпизода изнасилования несовершеннолетних, четыре эпизода сексуального насилия и подстрекательство ребенка к сексуальной активности.
По словам судьи, за 50 лет практики он впервые столкнулся с такой жестокостью.
Суд также привлек отца и мать Энтони Поттса по обвинению в жестоком обращении с детьми и приговорил их к 8 годам заключения.
Супруга Энтони Поттса и ее подруга получили по 4 года за пособничество преступникам.
Первое преступление Энтони Поттс совершил в 1989 году, в 2015 году объявились сразу три жертвы насильника, но дело было закрыто из-за нехватки доказательств. В 2016 году появилась пятая жертва насилия, полиция сумела найти еще троих пострадавших и привлечь семью Поттс к ответственности.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог150
Погиб Тагир Вагапов45
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня1
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца119
США пригрозили России новыми санкциями253
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение