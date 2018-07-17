Ещё
Почти 200 тысяч рублей с коммунальных платежей граждан присвоил руководитель почтамта в Самарской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 200 тысяч рублей с коммунальных платежей граждан присвоил руководитель почтамта в Самарской области 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Начальница почтового отделения в Тольятти осуждена за денежные махинации с использованием служебного положения. Мимо кассы. Средства, которые жители поселка Федоровка вносили в счет погашения коммунальных платежей, не поступали адресату. Несмотря на то, что люди получали кассовые чеки, сумма задолженности в квитанциях не уменьшалась. Около месяца руководитель отделения почтовой связи изменяла данные в компьютерной программе, совершая отмену и возврат платежей. Деньги из кассы женщина присваивала. Такая нехитрая схема помогла обвиняемой «заработать» более 190 тысяч рублей и условный срок. Вина женщины доказана в 10 эпизодах преступления, сообщает прокуратура Самарской области. Наказание ей назначили с учетом обстоятельств дела: нанесенный ущерб был полностью возмещен во время предварительного следствия. Таким образом, подсудимую приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. На данный момент приговор не вступил в законную силу.
Фото: pixabay.com
ТРК Губерния: последние новости
Самарец получил 2,5 года за посты в соцсетях Назван банк, который выплатит страховое возмещение вкладчикам самарского "Газбанка" Глава 63 региона поздравил работников почты с профессиональным праздником
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог150
Погиб Тагир Вагапов45
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня1
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца119
США пригрозили России новыми санкциями253
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение