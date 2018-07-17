Почти 200 тысяч рублей с коммунальных платежей граждан присвоил руководитель почтамта в Самарской области 

Начальница почтового отделения в Тольятти осуждена за денежные махинации с использованием служебного положения. Мимо кассы. Средства, которые жители поселка Федоровка вносили в счет погашения коммунальных платежей, не поступали адресату. Несмотря на то, что люди получали кассовые чеки, сумма задолженности в квитанциях не уменьшалась. Около месяца руководитель отделения почтовой связи изменяла данные в компьютерной программе, совершая отмену и возврат платежей. Деньги из кассы женщина присваивала. Такая нехитрая схема помогла обвиняемой «заработать» более 190 тысяч рублей и условный срок. Вина женщины доказана в 10 эпизодах преступления, сообщает прокуратура Самарской области. Наказание ей назначили с учетом обстоятельств дела: нанесенный ущерб был полностью возмещен во время предварительного следствия. Таким образом, подсудимую приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. На данный момент приговор не вступил в законную силу.
Фото: pixabay.com