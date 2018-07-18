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СК задержали предполагаемого убийцу пропавшей накануне девушки
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Умер солист группы «Доктор Ватсон»

СК задержали предполагаемого убийцу пропавшей накануне девушки 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Кизильском районе Челябинской области вчера, 17 июля, было обнаружено тело 29-летней девушки, с признаками насильственной смерти.
Девушку разыскивали родные, она поехала продавать автомобиль, но со сделки так и не вернулась, а ее телефон не отвечал. Позже появилась информация, что девушку нашли, погибшей.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ).
«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК совместно с сотрудниками УМВД России по городу Магнитогорску удалось установить и задержать 24-летнего местного жителя, причастного к совершению данного преступления. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессульного кодекса РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.
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