СК задержали предполагаемого убийцу пропавшей накануне девушки

В Кизильском районе Челябинской области вчера, 17 июля, было обнаружено тело 29-летней девушки, с признаками насильственной смерти.

Девушку разыскивали родные, она поехала продавать автомобиль, но со сделки так и не вернулась, а ее телефон не отвечал. Позже появилась информация, что девушку нашли, погибшей.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ).

«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК совместно с сотрудниками УМВД России по городу Магнитогорску удалось установить и задержать 24-летнего местного жителя, причастного к совершению данного преступления. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессульного кодекса РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.