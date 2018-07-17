Полиция проводит проверку после задержания начальника ГИБДД Северного округа Москвы

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Столичные полицейские проводят служебную проверку в отношении двух сотрудников УВД по Северному административному округу (САО) Москвы, по результатам которой эти сотрудники будут уволены из органов внутренних дел. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, полицейские подозреваются в мошеннических действиях.

"В отношении двоих сотрудников УВД по САО ГУ МВД России по Москве проводится служебная проверка по факту совершения ими мошеннических действий, по результатам которой они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о задержании начальника Госавтоинспекции по Северному административному округу Москвы, а также следователя следственной части.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что полицейские задержаны за вымогательство в 1,5 млн рублей у бизнесмена.