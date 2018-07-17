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Геймер напал с ножом на двух девушек в Воронежской области
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Геймер напал с ножом на двух девушек в Воронежской области 

360tv.ru 2 часа назад
Житель Воронежской области напал с ножом на девушек, которые проигнорировали его замечание по поводу их громкой беседы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на пресс‐службу СКР по региону.
Житель города Семилуки вечером 15 июля играл в компьютерную игру, но ему помешали две девушки, которые разговаривали во дворе. Нетрезвый мужчина раскритиковал их поведение, а позже вышел на улицу.
«Там он подошел к девушкам и поочередно стал наносить им удары ножом. Первой удалось закрыть свою грудь руками, отчего подозреваемый попал ей ножом в левую руку, затем он нанес второй потерпевшей удары ножом в область живота, причинив телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.
Помощь пострадавшим оказал прохожий. Подозреваемый попытался скрыться с места преступления, но его задержали. Позже девушек доставили в больницу. Проводится расследование.
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