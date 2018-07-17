Геймер напал с ножом на двух девушек в Воронежской области

Житель Воронежской области напал с ножом на девушек, которые проигнорировали его замечание по поводу их громкой беседы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на пресс‐службу СКР по региону.

Житель города Семилуки вечером 15 июля играл в компьютерную игру, но ему помешали две девушки, которые разговаривали во дворе. Нетрезвый мужчина раскритиковал их поведение, а позже вышел на улицу.

«Там он подошел к девушкам и поочередно стал наносить им удары ножом. Первой удалось закрыть свою грудь руками, отчего подозреваемый попал ей ножом в левую руку, затем он нанес второй потерпевшей удары ножом в область живота, причинив телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.

Помощь пострадавшим оказал прохожий. Подозреваемый попытался скрыться с места преступления, но его задержали. Позже девушек доставили в больницу. Проводится расследование.