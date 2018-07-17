Еще один орловский «надзиратель» попался на взятке

Орловский СКР сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении экс-работника УФСИН . Мужчина, будучи сотрудником отдела охраны в исправительной колонии №2, получил взятку.

По данным следователей, на его карту поступили 15 тысяч рублей. За это вознаграждение он должен был передать осужденному мобильный телефон.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Напомним, в июле Ливенский районный суд вынес приговор экс-сотруднику исправительной колонии №2 УФСИН России по Орловской области. Мужчина оштрафован на 60 тысяч рублей. Он ограничился взяткой в 10 тысяч рублей и так же должен был передать осужденному телефон.

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