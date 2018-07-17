Бочковского пытались застрелить в Киеве

Об этом он сам сообщил журналистам в Киеве.

«Вчера, около 20:00, на меня было совершено покушение. В Броварском районном управлении полиции зарегистрировано заявление, следственно-оперативная группа выезжала на место происшествия. Общие черты — это то, что у меня стреляли в селе Рожнах у моего дома и свидетели всего того, что произошло. Я вполне это связываю с сегодняшним апелляционным судом — как предупреждение или запугивание», — сказал Бочковский.

Как сообщается, коллегия судей в Киевском апелляционном административном суде перенесла рассмотрение вопроса о возобновлении Бочковского на должности главы ГСЧС на неопределенный срок.

«Суд объявляет перерыв в рассмотрении, чтобы вытребовать у МВД данные о его зарплате с подробными выписками. О дате следующего заседания будет объявлено дополнительно», — объявил в зале суда председательствующий судья.

26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГСЧС. После этого министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для возобновления Бочковского в должности.

После трех лет разбирательства громкое задержание главного спасателя страны ничем не закончилось. Главного спасателя страны Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого задержали прямо во время заседания Кабинета Министров перед телекамерами 25 марта 2015 года. Им вменяли разворовывание бюджетных средств на закупку топлива и отмывание денег через офшоры. Дело рассматривали три года. Министр внутренних дел Арсений Аваков в 2015 году утверждал, что Бочковский и Стоецкий будут сидеть в тюрьме.