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Экс-главе Йошкар-Олы Плотникову грозит 13 лет лишения свободы по делу о коррупции
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Экс-главе Йошкар-Олы Плотникову грозит 13 лет лишения свободы по делу о коррупции 

ТАСС 54 минуты назад
КАЗАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Государственный обвинитель попросил в ходе судебных прений для бывшего главы администрации Йошкар-Олы Павла Плотникова 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 34 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Республики Марий Эл.
"Назначить [Плотникову] 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 34 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на десять лет в исправительной колонии строгого режима", — говорится в позиции прокурора.
Прокурор попросил признать Плотникова виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьям 289 ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"), 290 ч. 4 п. «г» и 290 ч. 5 п. «в» (получение взятки) УК РФ. В то же время по статье 289 УК РФ гособвинитель попросил суд освободить Плотникова от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.
Как ранее сообщалось, следственное управление СК РФ по Республике Марий Эл возбудило уголовное дело в отношении Плотникова 4 декабря 2015 года. По версии следствия, в июне 2014 года экс-мэр, занимавший тогда пост председателя одного из комитетов администрации города, получил от предпринимателя взятку квартирой стоимостью 4 млн рублей. За это он обещал оказать ему содействие в коммерческой деятельности.
25 ноября 2015 года депутаты городского собрания Йошкар-Олы уволили Плотникова с должности мэра за нарушение законодательства о коррупции. О нарушениях в мэрии депутатов проинформировал прокурор Республики Марий Эл.
Позже 11 ноября 2016 года представители полиции и Следственного комитета провели обыски в мэрии города, изъяв документацию, связанную с аукционами по продаже земельных участков в 2009 — 2015 годах. Работу следственных органов Плотников прокомментировал как «способ давления» на него в связи с принципиальной позицией по некоторым вопросам. Плотников возглавлял Йошкар-Олу с 31 октября 2014 года, до этого был первым заместителем мэра.
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