Появилась новая версия визита Калашова в здание СКР

Влиятельный вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) в 2016 году посетил одно из зданий Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве в рамках плана высокопоставленных сотрудников ведомства по освобождению из-под ареста его подручного Андрея Кочуйкова (Итальянец). Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Росбалт».
По его данным, этот факт был установлен в ходе расследования нескольких эпизодов взяточничества в ГСУ СКР. За освобождение Кочуйкова из СИЗО следователям передали в общей сложности 1,5 миллиона долларов. По задумке силовиков, они смягчили бы статью обвинения Итальянца, а тот вместе с подельником признал вину, что дало бы повод для изменения меры пресечения на не связанную с лишением свободы. Однако Кочуйков, как пишет агентство, наотрез отказался признавать вину, и тогда, чтобы переубедить его, следователи решили прибегнуть к помощи Калашова.
Вора в законе пригласили в здание управления СКР по ЦАО Москвы, там же в это время допрашивали Кочуйкова. В какой-то момент последнему позволили выйти в коридор, где его дожидался Калашов. Они поговорили, но и после этого Итальянец не изменил свою позицию. В итоге следователи просто не продлили ему срок ареста, но сразу после выхода из СИЗО Кочуйкова задержали сотрудники ФСБ.
Адвокат экс-начальника управления СКР по ЦАО Алексея Крамаренко в начале июня заявила, что встреча Шакро Молодого и Итальянца в здании столичного главка ведомства была проведена в рамках следственных действий. «Следователь, проводивший их, ответил на все вопросы, дал пояснения. Крамаренко тоже ответил на вопросы следствия по этому поводу. Он же не мог контролировать, что происходит и какие следственные действия [идут] на всех четырех этажах следственного управления», — цитировало ее РИА Новости.
В марте Калашов, считающийся лидером преступного мира России, и Кочуйков получили длительные сроки лишения свободы по делу о вымогательстве. Расследование взяточничества в ГСУ СКР еще не завершено, обвиняемыми по этим эпизодам проходят бывший руководитель главка Александр Дрыманов (находится под арестом), его экс-заместитель Денис Никандров (под арестом), бывший замначальника УСБ СКР Александр Ламонов (пошел под суд, его бывший шеф Михаил Максименко был осужден в апреле) и Алексей Крамаренко (под арестом).