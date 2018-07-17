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Источник: СК дважды отказался возбуждать дело в отношении Дрыманова
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Источник: СК дважды отказался возбуждать дело в отношении Дрыманова 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Следственный комитет Российской Федерации дважды отказывался возбуждать уголовное дело в отношении Александра Дрыманова, занимавшего на тот момент должность начальника ГСУ СК по Москве.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Материалы ФСБ в отношении Дрыманова были выделены из дела Максименко (главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко — прим. ТАСС) в отдельное производство и дважды направлялись в следственные органы для принятия процессуального решения. Первый раз это было летом 2017 года, второй — зимой того же года, однако никаких материалов оттуда так и не вернулось, и никаких процессуальных решений по данному вопросу принято не было", — сказал собеседник агентства.
Официальными комментариями СК ТАСС не располагает.
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