Главный столичный следователь давно был под подозрением

Во вторник сотрудники ФСБ задержали в Москве бывшего начальника управления СКР по Москве генерала-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова. Он был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу в отношении криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова). Прокуратура называла его в числе офицеров, получавших взятки от представителей Молодого.

Дрыманова считали одним из самых авторитетных следователей СКР. Он вел дела особой государственной важности, в том числе о преступлениях в Южной Осетии, Приднестровье, на юго-востоке Украины . Так, Дрыманов возглавлял расследование дела о геноциде граждан Южной Осетии со стороны грузинских вооруженных формирований, довел до суда второе дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева , обвиняемых в хищении 350 миллионов тонн нефти. В 2007 году вел дело губернатора Ненецкой автономной области Алексея Баринова . В 2010 году возглавил следственную бригаду, расследовавшую дело генерала ФСКН Александра Бульбова . Позднее он занимался делом Надежды Савченко.

Кроме Дрыманова и Никандрова фигурантами громкого дела о коррупции в СК стали бывшие высокопоставленные сотрудники СК Михаил Максименко Александр Ламонов . Им вменялось получение от вора в законе Шакро Молодого полумиллиона евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого «авторитета» — Итальянца ( Андрея Кочуйкова ). Итальянец проходил по громкому делу о стрельбе на Рочдельской улице в Москве.

Дела в отношении Никандрова и Ламонова выделены в отдельные производства. Суд над ними продолжается. Причем, как указывал Росбалт , именно Никандров, заключивший сделку со следствием, подробно описал, как его начальник разваливал дело Итальянца, за что, по его словам, Дрыманову предлагали 1 млн долларов.

Шакро Молодого приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима, а Итальянца отправили в колонию на восемь лет и десять месяцев. Максименко получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 165 миллионов рублей.

Через год расследования было возбуждено второе уголовное дело. Выяснилось, что офицерам за Итальянца передали 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова . После этого дело в отношении Максименко выделили в отдельное производство.

Дрыманов подал рапорт об отставке в связи с выходом на пенсию по выслуге лет 30 мая. Это произошло после того, как ФСБ несколько раз пыталась возбудить против него уголовное дело о получении взятки, однако этому противился СКР. Тогда этого не произошло и появились слухи, что в Федеральной службе безопасности удовлетворятся отставкой генерала. Однако в июле вновь заговорили о его возможном уголовном преследовании.

По информации РБК, операция по задержанию генерала прошла после встречи Дрыманова в одном из столичных бизнес-центров. Источники газеты в СКР сообщили, что на прошлой неделе он активно занимался получением адвокатского статуса и приобретения статуса спецсубъекта уголовного производства. Все это ускорило его задержание. В случае получения статуса адвоката уголовное дело в отношении генерала мог возбудить только Следственный комитет, однако Дрыманов так и не успел его оформить.

Позже во вторник источник РИА «Новости» правоохранительных органах сообщил, что в деле Дрыманова о получении взятки может быть как минимум два эпизода. «Вполне вероятно, что доказательной базы хватит и на дополнительные. Сейчас следственные органы прорабатывают самые различные доказательства, и в ближайшее время могут появиться и три, и четыре эпизода, если хватит доказательной базы», — уточнил собеседник. Он отметил, что без «железобетонных» доказательств следователи не пошли бы на задержание. Также будет прорабатываться его ближайшее окружение.

Сам генерал отказался признать свою вину, а причиной уголовного преследования в отношении него назвал «оговор».

Так как дело против Дрыманова ФСБ долго не могла открыть и этому противились в СКР, возникает вопрос, не мог ли он стать жертвой соперничества между спецслужбами. «Такое соперничество особенно ярко проявлялось в начале нулевых. Противоречия существуют во всех службах во всем мире. Этот нормальный процесс называется конкурентной борьбой», — заявил газете ВЗГЛЯД председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов . Однако он выразил уверенность, что в случае с Дрымановым это ни при чем.

Что такое соперничество существует, подтвердил и зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный «Единая Россия» ). По его словам, оно происходит «с точки зрения своевременности раскрытия правонарушений и привлечение виновного к ответственности». «Но здесь (в деле Дрыманова) нет пересечения компетенций между СК и теми органами, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью, Генпрокуратурой или органами внутренних дел. Каждый выполняет свою функцию. Все они ориентированы на то, чтобы антикоррупционное законодательство работало должным образом», — объяснил он газете ВЗГЛЯД.

Выборный также пояснил, почему задержание Дрыманова произошло только сейчас, хотя вероятность такого сценария высказывалась еще некоторое время назад. «Расследование преступления — это длительный процесс. Он требует тщательного исследования всех доказательств, которые прямо и косвенно указывают на лицо, совершившее правонарушение. Все эти доказательства необходимо соединить в единую картину», — отметил он.

Кирилл Кабанов назвал показательным в истории с задержанием Дрыманова то, что отношения между различными группами перестают доминировать, закон становится все более действенным.

«Независимо от того, кто и как относится к Дрыманову, в каких отношениях находится с ним, это не сказалось на его неприкасаемости. Он задержан. Это позитивная история. Не думаю, что она имеет вторичные подтексты»,

— отметил собеседник.

Задержание Дрыманова, по его словам, продолжает сужать круг неприкасаемых. «Круг неприкасаемых существует во всем мире, вопрос в том, насколько он широк. Минимизация круга неприкасаемых реально приводит к повышению эффективности борьбы с коррупцией», — резюмировал Кабанов.