Ещё
Предъявленные Бутиной обвинения предполагают до 15 лет заключения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США подготовили санкции из-за "Северного потока-2"
В США подготовили санкции из-за "Северного потока-2"

Предъявленные Бутиной обвинения предполагают до 15 лет заключения 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: facebook/Мария Бутина
ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвиняемой в США в шпионаже гражданке РФ Марии Бутиной грозит до 15 лет по совокупности предъявленных обвинений, говорится в документах суда.
Максимальный срок по статье «сговор с целью работы агентом иностранного правительства без соответствующей регистрации» — пять лет. Еще до десяти лет грозит по факту такой работы — это отдельное обвинение, предъявленное Бутиной во вторник, говорится в документах суда.
На практике, как правило, происходит сложение приговоров по схожим статьям, то есть Бутину могли бы осудить на 10, а не 15 лет, но это находится в компетенции суда.
Бутину обвиняют в работе агентом иностранного правительства в США без регистрации при министерстве юстиции — это стандартное обвинение в делах о шпионаже. Обвинение требует оставить ее под стражей под суда.
Российские дипломаты заявляют, что требуют консульского доступа к Бутиной, которая была задержана 15 июля, но пока не получили такой возможности.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии  Ещё 61 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азовское море предложили заминировать137
Претензии к самолету Путина и другие события дня7
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры253
Россиянам дадут еще один выходной251
Российский олигарх чудом сбежал от британских спецслужб45
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение