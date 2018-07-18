Ещё
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе в Санкт-Петербурге по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».
Напомним, что ЧП произошло днем во вторник, 17 июля. Завод находится на Литовской улице, 11. Первыми о взрыве сообщили очевидцы в социальных сетях. На месте происшествия работали спасатели, полиция и врачи скорой помощи. Два рабочих погибли во время заправки газового баллона.
Сейчас следователи начали судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге вынесли приговор участнице женской ячейки террористов В Петербурге неадекватный внук убил свою бабушку и съел ее глаза В Петербурге сотрудница ЖКС потратила чужие деньги на музыкальный центр
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США408
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии388
Украина присвоила четыре санатория в Крыму142
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи119
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе121
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение