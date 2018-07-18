СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе в Санкт-Петербурге по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

Напомним, что ЧП произошло днем во вторник, 17 июля. Завод находится на Литовской улице, 11. Первыми о взрыве сообщили очевидцы в социальных сетях. На месте происшествия работали спасатели, полиция и врачи скорой помощи. Два рабочих погибли во время заправки газового баллона.

Сейчас следователи начали судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.