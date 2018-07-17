Госдума приняла закон о создании кассационных и апелляционных судов

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о создании отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

Речь идет о создании на основе экстерриториального принципа обособленных надрегиональных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. По новому закону апелляционный суд будет рассматривать дела по жалобам и представлениям на не вступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции.

Кассационный суд будет являться вышестоящей инстанцией для федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей. В его компетенцию будет входить рассмотрение дел и по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

Создание отдельных апелляционных и кассационных судов, по мнению главы профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, «позволит сделать суды более независимыми, вывести их из-под регионального влияния и коррупционных рисков».

В настоящее время в системе судов общей юрисдикции действуют мировые, районные, областные и равные им суды (верховные суды республик, суды автономного округа, автономной области, города федерального значения). Все они рассматривают дела по первой инстанции, то есть в полном объеме. В том числе Верховный суд РФ — по определенным категориям дел.

Вынесенное решение по закону можно оспорить в следующей инстанции — апелляционной. Так, для районных судов апелляционной инстанцией являются областные суды. Если же решение областного суда участники процесса сочтут несправедливым, то смогут обратиться с кассационной жалобой, которую рассматривает президиум областного суда. При этом в апелляционной и кассационной коллегиях свои отдельные судейские составы, но находятся они в одном суде, с одним председателем и с теми же сотрудниками аппарата суда.

Состав судов

Теперь, согласно принятому закону, председатели кассационных и апелляционных судов будут назначаться президентом по предложению председателя Верховного суда и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей. Срок их полномочий будет ограничен шестью годами с возможностью переназначения, но не более двух раз подряд. Предельный возраст нахождения руководителей новых судебных инстанций в должности увеличивается с 70 до 76 лет.

И кассационные, и апелляционные суды будут действовать в составе президиума суда и судебных коллегий по гражданским, административным, уголовным делам, а также по делам военнослужащих.

Предполагается, что формирование штатной численности создаваемых судов будет осуществляться в том числе за счет перевода судей и сотрудников аппарата из судов областного звена.

Размещение судов

Так, первый кассационный суд теперь будет расположен в Саратове , второй — в Москве, третий — в Санкт-Петербурге , четвертый — в Краснодаре , пятый — в Пятигорске , шестой — в Самаре , седьмой — в Челябинске , восьмой — в Кемерово , девятый — во Владивостоке , кассационный военный суд — в Новосибирске

Московской области. Что касается размещения апелляционных судов, то в этой части законопроект был возвращен во второе чтение для внесения поправки. В результате первый апелляционный суд перенесен из Калуги в Москву, второй апелляционный суд будет располагаться в Санкт-Петербурге, третий — в Сочи , четвертый — в Нижнем Новгороде, пятый — в Новосибирске, апелляционный военный суд — в городском округе Власиха

Совершенствование иерархии

Законом вносятся поправки в законы «О судебной системе РФ», «О судах общей юрисдикции в РФ», «О военных судах РФ» и «О Верховном суде РФ». «В настоящее время возникла объективная необходимость создания в РФ структурно самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, деятельность которых не будет осуществляться в том же субъекте РФ и тем более в том же суде, которым дело рассматривалось в первой инстанции», — отмечается в сопроводительных документах. Как считают в Верховном суде, это позволит усовершенствовать иерархию построения судебной системы РФ, сформировав еще по четырехзвенному принципу.

По словам Крашенинникова, поправки продолжают судебную реформу, которая проводится в стране с 1990-х годов. «Разделение судебных инстанций (апелляционной и кассационной) и выделение в отдельные надрегиональные суды — это очень важные, системные изменения, которые потребуют не один год на реализацию. Принятие законопроекта позволит обеспечить независимость и самостоятельность функционирования инстанций в судах общей юрисдикции, снизит коррупционные риски и влияние региональных связей», — заключил глава комитета.