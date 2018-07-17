Госдума приняла закон о создании кассационных и апелляционных судов 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о создании отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.
Речь идет о создании на основе экстерриториального принципа обособленных надрегиональных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. По новому закону апелляционный суд будет рассматривать дела по жалобам и представлениям на не вступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции.
Кассационный суд будет являться вышестоящей инстанцией для федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей. В его компетенцию будет входить рассмотрение дел и по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Создание отдельных апелляционных и кассационных судов, по мнению главы профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, «позволит сделать суды более независимыми, вывести их из-под регионального влияния и коррупционных рисков».
В настоящее время в системе судов общей юрисдикции действуют мировые, районные, областные и равные им суды (верховные суды республик, суды автономного округа, автономной области, города федерального значения). Все они рассматривают дела по первой инстанции, то есть в полном объеме. В том числе Верховный суд РФ — по определенным категориям дел.
Вынесенное решение по закону можно оспорить в следующей инстанции — апелляционной. Так, для районных судов апелляционной инстанцией являются областные суды. Если же решение областного суда участники процесса сочтут несправедливым, то смогут обратиться с кассационной жалобой, которую рассматривает президиум областного суда. При этом в апелляционной и кассационной коллегиях свои отдельные судейские составы, но находятся они в одном суде, с одним председателем и с теми же сотрудниками аппарата суда.
Состав судов
Теперь, согласно принятому закону, председатели кассационных и апелляционных судов будут назначаться президентом по предложению председателя Верховного суда и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей. Срок их полномочий будет ограничен шестью годами с возможностью переназначения, но не более двух раз подряд. Предельный возраст нахождения руководителей новых судебных инстанций в должности увеличивается с 70 до 76 лет.
И кассационные, и апелляционные суды будут действовать в составе президиума суда и судебных коллегий по гражданским, административным, уголовным делам, а также по делам военнослужащих.
Предполагается, что формирование штатной численности создаваемых судов будет осуществляться в том числе за счет перевода судей и сотрудников аппарата из судов областного звена.
Размещение судов
Законом создается девять кассационных судов и пять апелляционных, а также по одному военному кассационному и военному апелляционному суду. Их размещение было скорректировано в основном чтении в результате принятия поправки, предложенной спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также главами профильных комитетов палат Федерального собрания Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.
Так, первый кассационный суд теперь будет расположен в Саратове, второй — в Москве, третий — в Санкт-Петербурге, четвертый — в Краснодаре, пятый — в Пятигорске, шестой — в Самаре, седьмой — в Челябинске, восьмой — в Кемерово, девятый — во Владивостоке, кассационный военный суд — в Новосибирске.
Что касается размещения апелляционных судов, то в этой части законопроект был возвращен во второе чтение для внесения поправки. В результате первый апелляционный суд перенесен из Калуги в Москву, второй апелляционный суд будет располагаться в Санкт-Петербурге, третий — в Сочи, четвертый — в Нижнем Новгороде, пятый — в Новосибирске, апелляционный военный суд — в городском округе Власиха Московской области.
Совершенствование иерархии
Законом вносятся поправки в законы «О судебной системе РФ», «О судах общей юрисдикции в РФ», «О военных судах РФ» и «О Верховном суде РФ». «В настоящее время возникла объективная необходимость создания в РФ структурно самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, деятельность которых не будет осуществляться в том же субъекте РФ и тем более в том же суде, которым дело рассматривалось в первой инстанции», — отмечается в сопроводительных документах. Как считают в Верховном суде, это позволит усовершенствовать иерархию построения судебной системы РФ, сформировав еще по четырехзвенному принципу.
По словам Крашенинникова, поправки продолжают судебную реформу, которая проводится в стране с 1990-х годов. «Разделение судебных инстанций (апелляционной и кассационной) и выделение в отдельные надрегиональные суды — это очень важные, системные изменения, которые потребуют не один год на реализацию. Принятие законопроекта позволит обеспечить независимость и самостоятельность функционирования инстанций в судах общей юрисдикции, снизит коррупционные риски и влияние региональных связей», — заключил глава комитета.