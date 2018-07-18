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Следственный комитет намерен разобраться в причинах взрыва на улице Литовской
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Следственный комитет намерен разобраться в причинах взрыва на улице Литовской 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следственный комитет России по Санкт-Петербургу собирается узнать причины происшествия, в результате которого погибли два человека. Трагедия случилась вчера, 17 июля, в Калининском районе. Пресс-служба ведомства сообщает, что в результате смерти двух граждан правоохранительные органы завели уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ) по факту обнаружения тел двух погибших», — заявили в пресс-службе. Ответственных за случившееся ожидает лишение свободы сроком до семи лет. На данный момент сотрудники Следственного комитета проводят экспертизу на месте происшествия. Также рассматриваются все обстоятельства инцидента.
Напомним, что вчера в «ФедералПресс» писали о произошедшем в Санкт-Петербурге взрыве. Инцидент случился на улице Литовской, в Калининском районе. Там на предприятии, которое располагалось на территории бывшего трамвайного парка, произошла разгерметизация баллона, из-за чего и прогремел взрыв. Организация занималась заправкой газовых баллонов.
Фото: pxhere.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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