Жителя Лесосибирска осудят за убийство девушки на глазах у ребенка

Жителя Лесосибирска отправят под суд за жестокое убийство своей девушки. Мужчина нанес ей несколько ножевых ранений. За происходящим наблюдала их несовершеннолетняя дочь. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

30-летний подсудимый совершил умышленное убийство осенью 2017 года. Сотрудники полиции задержали его на месте происшествия. Он сразу признал свою вину.

По данным СУ СК РФ по Красноярскому краю, житель Лесосибирска долго пытал свою знакомую, причиняя ей боль и страдания. Все это время малолетняя девочка смотрела на жестокие «пытки».

Отметим, что на мужчину завели уголовное дело по статье «убийство». Ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд состоится в ближайшее время.