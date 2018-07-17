В Волгограде завод железобетонных изделий задолжал работникам 18 млн

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства волгоградского ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» за невыплату зарплат работникам в размере 18,2 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в различные периоды времени с 2016 до 2017 год более 500 человек не получали зарплату, несмотря на то, что завод не испытывал финансовых проблем и мог расплатиться с ними.

«В настоящее время 314 человек признаны по уголовному делу потерпевшими и благодаря вмешательству следователей часть долга по зарплате перед ними удалось погасить», — отметили в пресс-службе регионального СУ СКР . Имеющаяся у правоохранителей финансово-бухгалтерская документация свидетельствует о том, что задолженность сохраняется еще перед 200 работниками. В отношении завода введена процедура банкротства.

Следователи предлагают работникам предприятия, а также тем, кто ранее туда был трудоустроен, обратиться к руководителю следственного отдела по Советскому району Дадакову Ивану Владимировичу по телефону 8-937-724-27-36.