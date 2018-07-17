Генпрокуратура обнаружила незаконный вывоз российских косаток за рубеж 

Четыре коммерческие организации выловили и незаконно перепродали семь косаток за границу, выяснила Генпрокуратура в ходе проверки.
В 2012 — 2015 годах руководители четырех коммерческих организаций получили в Росрыболовстве разрешения на вылов более 10 косаток для использования в культурно-просветительской деятельности, сообщили в Генпрокуратуре.
«На самом деле злоумышленники, получившие разрешения на вылов крупных дельфинов, намеревались их продать. Семь отловленных особей содержали на базах в Приморском и Хабаровском краях и впоследствии отправили за рубеж», — отметили в ведомстве.
Стоимость одной косатки составила 77 млн рублей, а общая сумма причиненного России ущерба превысила 270 млн рублей.
В Генпрокуратуре отметили, что мораторий Международной китобойной комиссии запретил с 1982 года коммерческую добычу косаток. Их отлов на территории России допустим «исключительно в учебных и научно-просветительских целях».
Прокуроры усматривают признаки нарушения ч.4 ст.159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») в действиях руководителей коммерческих структур. Материалы проверки направлены в Следственный департамент МВД России для решения вопроса об уголовном преследовании.