МВД: Бразильянка выдумала изнасилование в «Лужниках»

Изучение видеозаписей показало, что никаких насильственных действий в отношении нее зафиксировано не было.

Полиция опровергла информацию об изнасиловании гражданки Бразилии на территории вблизи стадиона «Лужники» в Москве

Ранее в отдел полиции обратилась бразильянка. Женщина сообщила о том, что подверглась насильственным действиям сексуального характера. Чтобы проверить информацию, полицейские просмотрели записи камер наружного видеонаблюдения стадиона.

— Изучение видеозаписей показало, что женщина в течение всего периода ее пребывания на прилегающей к стадиону «Лужники» территории, постоянно находилась в зоне камер видеонаблюдения. Никаких насильственных действий с чьей-либо стороны в отношении нее не зафиксировано, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что собранные материалы были переданы следователям для принятии процессуального решения, а бразильянка в следственное подразделение и подала заявление о прекращении проведения проверки.