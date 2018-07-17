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МВД: Бразильянка выдумала изнасилование в «Лужниках»
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МВД: Бразильянка выдумала изнасилование в «Лужниках» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Изучение видеозаписей показало, что никаких насильственных действий в отношении нее зафиксировано не было.
Полиция опровергла информацию об изнасиловании гражданки Бразилии на территории вблизи стадиона «Лужники» в Москве.
Ранее в отдел полиции обратилась бразильянка. Женщина сообщила о том, что подверглась насильственным действиям сексуального характера. Чтобы проверить информацию, полицейские просмотрели записи камер наружного видеонаблюдения стадиона.
— Изучение видеозаписей показало, что женщина в течение всего периода ее пребывания на прилегающей к стадиону «Лужники» территории, постоянно находилась в зоне камер видеонаблюдения. Никаких насильственных действий с чьей-либо стороны в отношении нее не зафиксировано, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Уточняется, что собранные материалы были переданы следователям для принятии процессуального решения, а бразильянка в следственное подразделение и подала заявление о прекращении проведения проверки.
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