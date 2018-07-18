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Челябинские мошенники выманили у зауральцев более 120 млн рублей
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Челябинские мошенники выманили у зауральцев более 120 млн рублей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Прокуратура города Кургана в суд направила уголовное дело в отношении жителей Челябинской области, которые создали на территории Зауралья «финансовую пирамиду» и похитили у граждан более 120 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области, Прокуратура города Кургана утвердила обвинительное заключение в отношении супружеской пары из г. Челябинска. Супруги обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
По версии следствия: в 2005 году с целью систематического хищения денежных средств жителей города и области супругами в г. Кургане было открыто акционерное общество «Финансовая компания „Европа-Бизнес“. Ее деятельность была построена по принципу „финансовой пирамиды“. Так, при проведении информационных семинаров и индивидуальных собеседований обвиняемые и сотрудники компании, используя методы скрытого психологического воздействия, создавали у приглашенных лиц впечатление о выгодности вступления в общество и вложении крупных сумм денежных средств в инвестирование якобы прибыльных финансовых проектов. Таким способом в деятельность „Пирамиды“ ими было вовлечено более 360 граждан — жителей Зауралья. Введённые в заблуждение Зауральцы передавали денежные средства в кассу компании от 10 тыс. до 6 млнрублей и впоследствии по убеждению обвиняемых перезаключали договоры займа (инвестирования) с целью получения большей выгоды.
Всего таким способом на протяжении 5-ти лет ими было похищено свыше 120 миллионов рублей.
»В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу», — уточнили ИА «Уральский меридиан» в региональной Прокуратуре.
В случае признания обвиняемых виновными им грозит до 10 лет лишения свободы.
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