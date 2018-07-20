370 нарушений прав дольщиков за полгода выявила прокуратура Башкирии

370 нарушений прав дольщиков за полгода выявили прокурорские проверки, возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Результат прокурорских проверок в сфере долевого строительства: внесено 81 представление, 264 лица привлечены к административной и 29 к дисциплинарной ответственности, в суд направлено четыре исковых заявления, возбуждено два уголовных дела. Одно из них касается использования незаконной схемы привлечения денег дольщиков.

Так, в Кировском районе Уфы жилищно-строительный кооператив «Жилой дом № 41/1 по улице Гурьевская» собрал с людей свыше 3 млн рублей, не являясь застройщиком объекта. По данному факту по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ». Штрафом в 500 тысяч рублей наказана компания ООО «Финансист» без статуса застройщика, которая заключила с жительницей предварительный договор купли-продажи квартиры в строящемся доме и незаконно получила 100 тысяч рублей.

В договорах долевого участия обнаружены незаконные условия. Например, ООО «Теплый Дом» наделило себя правом в одностороннем порядке оформлять акты приема-передачи квартир клиентам, не дожидаясь истечения двухмесячного срока по закону.

Застройщики не раскрывали информацию, не уведомляли дольщиков об изменении даты завершения строительства. Так, ООО «Финжилстрой» только после прокурорского вмешательства разместило на своем сайте необходимые сведения. За допущенные нарушения фирма и ее руководитель оштрафованы на 205 тыс. рублей. К административной ответственности привлечен руководитель ООО МТПК «Маштехресурсы», не сообщивший дольщикам в двухмесячный срок о переносе срока сдачи многоквартирного дома.

Мониторинг интернет-сайтов помог обнаружить незаконную рекламу о продаже квартир в строящихся домах. К примеру, ЖСК «Первый трест» опубликовал объявления о продаже строящихся в Стерлитамаке таунхаусов, не имея разрешения на их строительство. По фактам незаконного начала строительных работ и рекламы в отношении председателя правления кооператива возбуждены административные дела по двум статьям.

ООО «Крона» на своем сайте предлагал дольщикам подписать акты приема-передачи жилых помещений в многоквартирном доме № 7 по ул. Дагестанская в Демском районе Уфы. При этом дом в эксплуатацию не введен.