В Оренбургской области предстанет перед судом похититель банкомата 

ProOren: последние новости

Оренбуржцев обвиняют в убийстве знакомого в СНТ

Оренбуржец заплатит 5 тыс рублей за самовольное подключение к электросетям

Завкафедрой биохимии ОрГМУ за фиктивные оценки получил два года тюрьмы