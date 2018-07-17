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В Оренбургской области предстанет перед судом похититель банкомата
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В Оренбургской области предстанет перед судом похититель банкомата 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Жителя Оренбургской области обвиняют в похищении банкомата.
По версии следствия, сообщники прибыли в один из населенных пунктов региона. На месте преступления они ударили и связали охранника, который впустил злоумышленников в помещение с банкоматом по их же просьбе. Злоумышленники подогнали автомобиль к входной двери, погрузили банкомат на металлическую тележку и закатили его в салон с помощью металлического листа. После скрылись, сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда Оренбурга.
Решается вопрос о назначении судебного заседания.
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